Reediten a Tarragona els bons d'estiu per facilitar l'accés dels més vulnerables a la conciliació familiar durant les vacances

Un total de 43 activitats deorganitzades per 16 entitats. Aquesta és l'oferta provisional per als bons d'estiu, una iniciativa de l'de l'Ajuntament de Tarragona per tal de facilitar l'accés a les famílies més vulnerables i la seva conciliació durant el període de vacances escolars. Es tracta de la segona edició, des queLes bonificacions en el preu poden ser dei el pressupost total es manté respecte al 2022: amb 50.000 euros. Hi poden accediri en el cas de les persones amb capacitats diverses el requisit d'edat s'amplia fins als 21 anys. Si bé ara mateix el nombre d'activitats i d'entitats adherides es troba per sota al de l'exercici anterior, des de l'Ajuntament creuen que es podrà assolir una xifra superior o igual amb les setmanes que queden.I és que els ajuts es poden sol·licitara través del web estiu.tarragona.cat , però també mitjançant l'OMAC o punts de proximitat, si bé els usuaris de Serveis socials ja tenen garantida la inscripció pels seus referents.