L'EMT, amortitzar el deute i obres a l'escola del Miracle, les principals despeses que farà Tarragona amb el seu romanent

Expedient obert per barrejar la resta amb envasos

Aquest divendres l'Ajuntament de Tarragona celebrarà unper aprovar un modificatiu de crèdit deque es destinaran a l'per assumir el cost delsi 3,4 milions que serviran per liquidar el crèdit ICO del Ministeri d'Hisenda ingressat l'any 2011 per fer front a la crisi econòmica de 2008, així com a complementar el pressupost per enguany. Finalment, 853.000 euros aniran destinats a pagar la reforma de l'esvoranc de l', arran dels aiguats de Santa Tecla.Segons, el punt podria aprovar-se per unanimitat donat que a la comissió informativa prèvia celebrada aquest dijous no hi ha hagut cap vot contrari. La resta del gruix de partides del modificatiu de crèdit seran per entitats culturals (330.000 euros) i 310.000 per entitats esportives, així com 480.000 euros a Cooperació i Joventut o 64.000 euros pel Festival feminista la Teta, entre d'altres.El gran gruix d'aquesta operació de crèdit de 8.537.004,38 euros se finança amb els 6,5 milions d'euros del superàvit de l'any 2022: 5,2 del mateix Ajuntament i 1,2 milions d'euros del romanent dels organismes públics municipals.Aquest dijous també s'ha informat de l'expedient obert per al Departament de Neteja Pública sobre l'incompliment de la recollida d'envasos alper part de l'empresa concessionària del servei. Un document on es constata que"S'ha comunicat a l'empresa, que reconeix els fets i ara estem dins el període de presentació d'", ha explicat el conseller Jordi Fortuny, qui ha afegit que "la multa pot arribar a ser de". Fortuny s'ha mostrat "dolgut i trist perquè és intolerable accions d'aquest tipus. Em decep i m'indigna per totes aquelles persones que fem una feina curosa de separar les fraccions i que passin coses d'aquest tipus. No és un fet generalitzat -ha subratllat- perquè les xifres demostren que estem millorant en la recollida selectiva, però també aquest fet evidencia la necessitat del control per obtenir un millor servei, el que es mereix una ciutat com la de Tarragona".