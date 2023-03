Un conveni permetrà finalment reparar la volta de l’església de Constantí

Els treballs per a l’arranjament de l’r deavançaran amb la reconstrucció de la volta que es va ensorrar l’any 2018 a causa de la. Aquestes obres està previst que comencin el mes ded’aquest mateix any 2023 i tindran una durada d’uns dos mesos.Per a fer-ho possible, aquest dijous dia 23 de març s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’empresa, l’Arquebisbat de Tarragona i l’pel qual Repsol contribuirà amb un import deper finançar les obres de reconstrucció de la volta, el cost de les quals ascendeix, aproximadament, a un total deDurant la signatura del conveni, l’alcalde de la localitat,, ha destacat que "ja es veu la llum al final del túnel" i ha agraït la feina que s’està fent des de l’Arquebisbat en un tema que ha qualificat de "complex". Així mateix, ha agraït la tasca de, rector de la Parròquia, que ha vetllat per "continuar desenvolupant l’activitat parroquial al municipi".Per la seva part,, vicari per a l’administració dels béns de l’Església i l’economia diocesana, ha volgut agrair l’ajuda i la intermediació de l’Ajuntament, així com el compromís de Repsol. A més, ha recordat que "l’Arquebisbat i la Parròquia tenim l’obligació moral de vetllar pel patrimoni de l’Església" i que «s’està treballant amb els tècnics perquè, quan ho creguin oportú i no hi hagi cap mena de perill, es pugui reobrir l’església».Finalment,, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, s’ha mostrat satisfet de col·laborar amb aquest projecte. "Portem molts anys demostrant que som sensibles a les demandes del territori", ha afirmat.