La FiM de Vila-seca programa una quarantena de propostes musicals emergents

La, programa 42 propostes musicals que es faran en 53 concerts del 4 al 7 de maig a. La 19a edició, la tercera de la represa, amplia en un dia el festival. El director artístic, Martí Marfà, ha destacat que enguany han apostat per una programació "atrevida", amb noms desconeguts, com, i per donar espai a escenes musicals invisibilitzades.També, diu, han fet un "salt significatiu" per programar artistes locals i per propostes liderades per dones, persones no binàries i racialitzades. En la presentació del programa d'aquest dijous, l'alcalde Pere Segura ha exigit al Govern una major implicació i aportació econòmica per fer-lo créixer.