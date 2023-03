Protecció Civil tornarà a fer proves de les sirenes de risc químic de Tarragona i l'Ebre amb avisos al telèfon mòbil

Conscienciar la població

El pròxim 20 de setembrerealitzarà una prova de sirenes per risc químic ali a les. Aquests simulacres es van aturar amb la pandèmia i ara es recuperaran.Durant aquest exercici s'activarà també el sistema d'alertes al telèfon mòbil, que emetrà un missatge demanant a la població que es confini en l'edifici més pròxim. Tot i això, el conseller d'Interior,, ha remarcat que no es tracta d'un "simulacre complet". D'altra banda, el Govern ha presentat una campanya que vol insistir a la població en la necessitat de confinar-se si es produeix un accident químic. Amb el lema, la campanya es farà a tot el país, però amb més "accent" en les comarques de Tarragona.El conseller d'Interior ha presentat des dela nova campanya de Protecció Civil per conscienciar a la població de la necessitat de. Es tracta d'un anunci que es reproduirà a través de diversos canals com la televisió, la ràdio, les xarxes socials o grans cartelleres. Tot i que tindrà un enfocament tarragoní, es veurà a tot Catalunya.S'han editat diferents guies per a centres educatius, comerços i per al sector hoteler. També es repartiran. A la campanya s'hi representen edificis com escoles o centres comercials on, en cas d'accident químic, són envoltats d'una gran bombolla que protegeix els individus que es troben a l'interior. En total, el pressupost de la campanya és de gairebé mig milió d’euros.La campanya s'emmarca en eli el Plaseqcat. Elena ha explicat que cal treballar la "conscienciació a l'opinió pública en general i a la ciutadania". El responsable d'Interior ha destacat la voluntat "pedagògica" de la campanya i ha subratllat el missatge que "va dirigit a la vena", un imperatiu "confina't" que ha repetit tres vegades.