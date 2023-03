L'Ajuntament de Tarragona licita en solitari l'estudi de la qualitat de l'aire

No s'hi sumaran més municipis

L'ha tret a licitació elper tal de determinar la contaminació atmosfèrica per(COV) al municipi de. El consistori va adjudicar al juny de 2021 a l'empresala redacció dels plecs que havien de regir la contractació de l'estudi que avui surt a licitació.La consellera de Medi Ambient,, ha celebrat aquesta nova passa endavant en l'estudi i ha manifestat que "i com afecta a la seva salut. És evident que l'Ajuntament fa una aposta valenta per tirar endavant aquest estudi independent de la qualitat de l'aire, que marcarà un abans i un després en benefici de totes les treballadores, veïnes i del medi ambient".Els treballs objecte de la nova licitació hauran d'incloure un estudi preliminar de contaminants, modelització matemàtica per a determinar la millor ubicació de les cabines i disseny i programació dels, la instal·lació dels equips dei de presa de mostres d'episodis, recollida de mostres i analítica dels mostrejos d'episodis, i conclusions i resultats.El termini d'execució dels treballs serà dei el preu de licitació s'ha pressupostat en 459.940,00 euros i 96.587,40 euros en concepte del, que suposa un import total depels 43 mesos de durada del contracte. El termini de presentació d'ofertes comença aquest dijous 23 de març i finalitzarà el pròximDurant la compareixença davant dels mitjans, Miguel ha explicat que des del govern havien consultat a altres municipis per tal que Tarragona no hagués d'aportar tot el pressupost i amb una ambició de fer arribar la durada als 4 anys, en comptes dels actuals 43 mesos. "Lamentem que no s'hi hagin pogut sumar més ajuntaments", ha dit Miguel. Concretament, el consistori havia contactat amb municipis tant del polígon sud com del polígon químic nord. Això va provocar que Tarragona hagués d'incrementar la partida pressupostària, que més tard no es va poder impulsar en la seva totalitat per manca de suport als comptes municipals per part de l'oposició. Finalment, però, s'ha tirat endavant i es preveu que tingui resultats durant el proper mandat.