La Torre del Pretori tindrà una neteja integral en tres de les seves façanes

Lesseran objecte d'una actuació de conservació i manteniment per part de l', que ja ha licitat els treballs i que és a punt d'acabar d'adjudicar-los. Els treballs duraran aproximadamenti permetran actuar sobre els aproximadament, que tindran bastides durant tot aquest període.El regidor de Patrimoni,, ha assegurat que a banda de garantir la conservació d'aquest element arquitectònic també aprofitaran per "definir" i "diferenciar" les diferents fases històriques: romana, medieval i moderna. Amb un pressupost de, dels quals 200.000 arriben des de la Generalitat, l'actuació anirà en paral·lel als treballs a la sala del sarcòfag. Precisament sobre laPinedo ha detallat que a diferència de la resta de la Torre del Pretori aquesta romandrà tancada durant tot el període. Aquesta segona intervenció supera els 260.000 euros."És una actuació que mai no s'havia fet", ha dit el regidor, que ha destacat que una de les tasques serà la "restitució volumètrica" per tal d'"evitar que la façana es degradi més i que no entrin els coloms pels forats on hi havia pedres".