Tarragona, entre les ciutats on més es consumeix cocaïna segons un estudi europeu

Només, d'entre el centenar de ciutats europees escollides, supera aen quantitats trobades deal 2022. És la conclusió a la que arriba un estudi publicat per l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies i que es pot consultar en obert . Concretament, a la capital de la demarcació s'hi van trobar, un índex que supera de llarg la resta de ciutats analitzades tant acom alD'aquesta manera,és la segona ciutat catalana que en té més, amb 759, ies troben en un barem similar, en un rànquing de 100 ciutats que lidera Anvers, a Flandes, amb 2.381 mil·ligrams.Tarragona tan sols destaca en l'àmbit de la cocaïna, perquè en la resta de substàncies queda per darrere d'altres ciutats. Per exemple, denomés han trobat a les aigües residuals tarragonines 87 mil·ligrams per dia i per 1.000 habitants. Es tracta d'un índex que representa la meitat del que es pot trobar a Barcelona (151).Tornant a la cocaïna, però, destaca que. Aquests resultats s'obtenen a partir de l'anàlisi de l'orina. Anteriors estudis havien evidenciat que Barcelona és una de les ciutats europees amb més consum d'aquesta substància, estudis que no havien analitzat la ciutat de Tarragona prèviament. Sigui com sigui, països turístics i també Bèlgica i Països Baixos són els majors pols de consum a Europa.