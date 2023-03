La URV i l'IISPV creen un sistema que detecta la Covid amb un gel hidroalcohòlic

Investigadors de la(URV) i de l'(IISPV) han creat un sistema de cribratge massiu de la, el primer patentat al món, basat en tècniques d'intel·ligència artificial. Cal rentar-se les mans amb un gel hidroalcohòlic, olorar-lo i accedir a unper respondre un petit qüestionari i veureEl test detecta vuit símptomes compatibles amb la malaltia. El model determina al momenti els resultats ofereixen una sensibilitat del 97%. El primer prototip del dispositiu s'està usant a les urgències de l'Les primeres olors i aromes que es deixen d'apreciar quan el sentit de l'olfacte queda afectat per la Covid són les dels cítrics i les maçanes. El sistema de cribratge de la URV i l'IISPV es basa en un gel hidroalcohòlic al qual s'ha afegit una concentració específica d'essència d'un cítric. El mètode consisteix a fregar-se les mans amb el gel i olorar-les passats tres segons.El test es va fer a mig miler de pacients que durant la segona onada de la pandèmia que es van adreçar al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i als centres d'atenció primària de la ciutat perquè presentaven símptomes compatibles amb Covid o que eren asimptomàtics, però contacte estret d'un cas positiu. Les persones incloses en l'estudi oloraven el gel i havien d'omplir un petit qüestionari amb el resultat de la prova olfactiva i altres dades com la presència o absència de diferents símptomes. Les comprovacions es van fer amb una prova PCR.Els resultats del qüestionari han generat un model que permet detectar casos de Covid de forma massiva quan els recursos no permeten fer proves diagnòstiques, segons indica Albert Fernández, investigador de la URV i desenvolupador de l'algoritme basat en la intel·ligència artificial. Les dades asseguren una sensibilitat pràcticament total (del 97%) i el fan útil com a mètode de cribratge poblacional. Les proves d'antígens que es comercialitzen tenen una mitjana del 80% de sensibilitat (hi ha un 20% de falsos negatius).L'IISPV i la URV han desenvolupat una patent europea d'aquest prototip i l'objectiu és que els dispositius amb aquest gel es puguin instal·lar a hospitals, residències, escoles o transports públics, per tal que les persones que sàpiguen el risc de contagiar el virus que tenen. Els resultats de la recerca s'han publicat a la revista Scientific Reports.