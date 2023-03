El reciclatge d'envasos de vidre creix un 6% a Tarragona i l'Ebre i supera les 21.000 tones

La recollida selectiva d'de vidre ali lesva créixer un 5,83% amb 21.322 tones dipositades. Les comarques tarragonines i ebrenques se situen les segones del país, només darrere de les gironines, en aportació als contenidors verds (dels quals n'hi ha 6.033).De mitjana es recicla, uns 89 envasos de vidre per ciutadà.són els dos municipis de més de 3.500 habitants que més envasos de vidre reciclen (65,2 quilos per habitant i 56,8 quilos per habitant, respectivament). Les dades les recull, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya.Segons Ecovidrio, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre l'any passat es van dipositar 201.466 envasos de vidre al dia i prop de 140 envasos per minut. La ciutat de Tarragona va recollir 2.696 tones d'envasos de vidre, uns 69 envasos per persona.També s'han reincorporat al cicle productiu, a través de les plantes de residus sòlids urbans, 13.619 tones d'envasos de vidre que no van ser correctament separades en origen.Aquest reciclatge ha evitat l'emissió de 12.366 tones de CO2 a Tarragona i l'Ebre, una quantitat equivalent a retirar 5.774 cotxes de la circulació durant un any. D'altra banda, s'ha estalviat 15.228 MWh d'energia, l'equivalent al consum energètic dels hospitals del territori durant tres mesos (4,3 milions d'euros) i s'ha evitat l'extracció de 25.586 tones de matèries primeres (sorra, sosa i calcària), el pes equivalent a 2,5 vegades el de la Torre Eiffel de París.A Catalunya, la recollida selectiva d'envasos de vidre va augmentar fins a les 184.984 tones, prop de 23,7 quilos per habitant, uns 82 envasos per persona. El creixement va ser del 4,7%. A l'estat espanyol la recollida va arribar a les 939.094 tones de residus d'envasos de vidre, un 6,2% més que en l'any 2021. Representen 19,8 quilos per habitant (uns 68 envasos per persona).