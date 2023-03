El fortí de Sant Jordi a Tarragona podria acollir actes durant la festa major de Santa Tecla

El cementiri dels Jans, més a prop

El fortí de Sant Jordi, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

La reobertura del, que data del segle XVIII i es troba al passeig de Rafael Casanova, podria ser una realitat aquest mateix 2023. La licitació del projecte de rehabilitació i instal·lació de mobiliari ja està en marxa i si res no falla l'espai podria acollir ja actes durant el mes de setembre, quan se celebren lesLes actuacions que es faran consistiran en una neteja de la superfície per arrencar les males herbes i, posteriorment, s'instal·larà mobiliari urbà com ara bancs i pèrgoles. A més, tot el recinte serà accessible i s'adequaran espais principals del monument com són l'accés exterior amb la rampa i el pont; el pati d'armes i el pas de ronda, i s'instal·larà un aparcament per a bicis a l'exterior. El consistori també ha previst posar-hi un escenari portàtil per programar actes culturals com concerts. Les actuacions compten amb un pressupost de. En una segona fase del projecte, es podria rehabilitar elTambé està previst que es posii s'obri un. La licitació està oberta fins a l'i al maig està prevista l'adjudicació per donar pas a les obres a l'estiu. Pel que fa a l'estructura, el regidorha assegurat que es troba en bon estat i que no caldrà reforçar-la. El projecte està tancat des de l'abril de l'any passat i es volia obrir l'espai l'estiu del 2022.L'objectiu del consistori és obrir l'espai de la mateixa manera que es fa amb altres parcs de la ciutat: sense vigilància però amb tancament nocturn. El fortí és un baluard defensiu construït pels anglesos en el context de la guerra de successió per tal de cobrir la línia de la costa a la zona de la platja del Miracle. Actualment declarat, es troba a pocs metres d'un altre fortí, el de la Reina, que en ser de titularitat privada el consistori no té ara mateix cap pla perquè segueixi el mateix camí.Pinedo també ha avançat que es va reunir amb l'per reobrir el, un fossar propietat de la corona britànica a prop del fortí de Sant Jordi. El regidor ha valorat que estan "a prop" d'arribar a un acord perquè el recinte funerari passi a mans de l'Ajuntament de Tarragona. Aquest és un projecte que s'arrossega des de fa anys, Pinedo ha explicat que ell mateix ja va mantenir converses amb l'Ambaixada, però que amb el Brexit "es va aturar tot".