Una vintena de pobles petits de Tarragona i l'Ebre tindran caixers automàtics a partir de l'any vinent

Frenar el despoblament rural

Una vintena de municipis de menys dedel, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès tindran un caixer automàtic a partir de l'any vinent. Com ha anunciat la presidenta de la Diputació de Tarragona,, es vol garantir "la inclusió financera" dels pobles més petits que no disposen de sucursal bancària i l'ens provincial ho finançarà amb un pla, que preveu aprovar en el plenari del mes d'abril. L'actuació suposarà unadurant els pròxims cinc anys. De moment, ja hi ha 31 municipis interessats, la gran majoria de la comarca del Priorat.El diputat delegat del(SAM),, ha puntualitzat que aquesta trentena de municipis interessats no son els definitius, ja que en els pròxims mesos "han d'haver-hi nous consistoris i les trenta peticions es poden convertir en quaranta". Per aquest motiu, no serà fins a després de les eleccions que els municipis podran fer efectiva la seva sol·licitud.La Diputació de Tarragona preveu que al juny es publiqui l'aprovació definitiva del pla al(BOPT) i a partir d'aquí els ajuntaments ja podran començar a inscriure's. Els criteris de selecció seran el nombre d’habitants -prioritzant els més poblats-, el fet d’haver tingut abans uno una oficina bancària, així com vetllar per una distribució equilibrada arreu de les deu comarques. A més, els ens locals hauran de disposar d’un espai per instal·lar el caixer i hauran d’assumir les despeses corrents de manteniment de l’espai i els subministraments.La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha detallat que la instal·lació dels vint caixers es farà efectiva a través d'un procés de licitació que "permetràper caixer a l'any", dels quals el 67% aniran a càrrec de la Diputació i el 33% del consistori. D’aquesta manera, el cost per els municipis serà com a màxim de 500 euros mensuals .Llauradó també ha destacat que l'actuació s'emmarca en el conjunt de mesures que la Diputació està duent a terme per frenar el despoblament rural. "El nostre treball en aquest sentit pretén evitar les desigualtats i garantir els drets de la ciutadania amb independència d’on visqui, bé sigui un municipi petit o bé gran", ha assegurat la presidenta, qui ha afegit que el nou pla també "permetrà donar resposta a les necessitats de la gent gran d’aquests municipis".