El responsable de seguretat d'IQOXE en el moment de l'explosió declara que no té «cap responsabilitat»

Morlanes torna a declarar per una de les peces separades

El responsable de seguretat d'quan es va produir l'explosió el 14 gener de 2020,, ha declarat aquest dimarts que no va tenir "cap responsabilitat" en l'accident, segons el seu advocat. L'investigat, que només ha respost a les preguntes del lletrat davant la titular del, ha afirmat que no va tenir "mai coneixement" que el reactor "funcionés malament" i que tampoc va assistir a la reunió feta a l'empresa sobre un problema en aquestes instal·lacions.L'exdirector d'IQOXE,, ha tornat a declarar avui per la peça separada U350. La seva defensa remarca que la unitat tenia tots els permisos i desmenteix la versió policial que sosté que funcionava de manera clandestina.Segons l'advocat Francesc Jufresa, Adrio ha declarat a petició pròpia i per clarificar quines eren les seves responsabilitats dins de la companyia. En la seva declaració, el llavors responsable de seguretat ha explicat que tenia un càrrec intermedi i que s'encarregava de "cuidar" les relacions amb les administracions. "Ahir el senyor Morlanes va dir que Adrio era el màxim responsable en matèria de seguretat, volia dir formalment, ja que el senyor Adrio en matèria de seguretat i implementació de les seves mesures no té cap competència", ha assegurat Jufresa. El lletrat ha insistit que l'investigat "no té cap responsabilitat" en l'accident.Pel que fa al reactor accidentat, Jufresa ha afirmat que el seu representat no va saber "mai" que funcionés "malament". "El dia d'autos que hi va haver una reunió a l'empresa, es veu que hi va haver algun problema amb aquest reactor, no se'l va convocar perquè no formava part de la seva competència", ha defensat l'advocat. "No tenia cap coneixement, ni cap alerta, ni documental ni per part de cap administració pública que pogués passar aquesta explosió tan bestial", ha afegit.Adrio ha declarat com a investigat en la peça principal de la macrocausa que investiga l'explosió i les actuacions que es van produir a posteriori. "La instrucció està molt avançada, no es pot estar en una instrucció penal sense haver donat la teva versió dels fets", ha tancat Jufresa.Tot seguit, l'exdirector general d'IQOXE, José Luis Morlanes, ha tornat a declarar aquest dimarts, però en aquest cas per la causa separada relacionada amb les autoritzacions i llicencies per alguns dels seus reactors. L'advocat de Morlanes, Emilio Zegrí, ha assenyalat que l'empresa va comunicar a les administracions que la unitat- U350- es trobava en "bon estat" i ha assegurat que tenien tots els permisos. Segons el lletrat, Morlanes ha desmentit que la U350 funcionés de forma clandestina, tal com apunta la investigació dels Mossos d'Esquadra. Morlanes ja va prestar declaració aquest dilluns per la causa principal de l'explosió de fa tres anys.A banda, el jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona va tancar la investigació de la tercera peça de la macrocausa el desembre passat. L'instructor investiga l'empresa per un suposat delicte contra el medi ambient pels vessaments fets des de la depuradora de la companyia. Segons la interlocutòria, IQOXE va realitzar abocaments d'aigües contaminants directament al mar ideant un sistema per diluir les aigües residuals i alterar les analítiques. El titular va iniciar el procediment abreujat previ a l'obertura de judici oral contra la societat i sis dels seus responsables. Entre ells, José Luis Morlanes, Gerard Adrio, o José Manuel Rodríguez.