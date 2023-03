​La UGT alerta que falta personal a la DGT a Tarragona i tem retards en els exàmens de conduir a curt termini

La secció sindical de serveis públics de l'Estat de laa Tarragona alerta que continua faltant personal a la prefectura provincial de(DGT) i que repercutirà a curt termini amb ", entre d'altres". El sindicat recorda l'informe que van presentar el maig de l'any passat sobre "la situació insostenible", "el mal servei" que es prestava i les necessitats de la prefectura. Llavors,. Tot i augmentar el nombre de cites i reduir les queixes, hi ha encara 22 llocs per cobrir i dos vacants més d'examinadors.Actualment, a la DGT de Tarragona, segons la UGT, hi ha 29 llocs d'operador i només 7 estan coberts. Pel que fa als exàmens del permís de conduir, esperen que s'incorporin dos nous examinadors, però es preveuen dues vacants més. També recorden que en els pròxims mesos es jubilaran alguns empleats, i cal "prendre mesures" per evitar problemes, sobretot a l'estiu quan els empleats fan vacances.