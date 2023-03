Els mercats de Tarragona difonen les paraules del català tarragoní

Eli elcompten des de fa uns dies amb tres cartells divulgatius de. Es tracta d'una iniciativa impulsada pelde Tarragona que inclou unaEn negreta s'indica la manera com es diu a Tarragona i, en cas que aquesta no sigui normativa, s'hi inclou el mot normatiu de color gris. Al Mercat Central els suports es troben exposats a les parets interiors, just, mentre que a Torreforta el cartell està ubicat a la paret mirall del costat de la parada de fruites i verdures Marc i Roser.El CNL de Tarragona ha preparat activitats didàctiques per als alumnes dels seus cursos de català, també té previstes diverses accions de divulgació a través de les xarxes socials i una presentació lúdica per al Mercat Central mateix.