Les empreses tecnològiques emergents creixen un 29% al Camp de Tarragona i ocupen mig miler de persones

Alt potencial productiu i exportador a Tarragona

Al Camp de Tarragona hi ha, un 29% més d'empreses tecnològiques emergents amb un 92% més de llocs de feina que l'any 2021. Són companyies dedicades als sectors de la salut, els serveis empresarials, el contingut digital, el comerç electrònic i l'alimentació. El conseller d'Empresa i Treball,, en un acte aquest dilluns amb 160 empreses del territori, ha anunciat que, el que suposa "un 22% més que l'any passat". Segons el conseller, aquesta dotació es materialitzarà en àmbits com la internacionalització o la innovació.El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’, ha anunciat que enguany s'activen cinc noves línies d'ajut amb un pressupost de 13 milions d'euros "per impulsar nous projectes d'innovació tecnològica, de promoció internacional, d'obertura de filials a l'estranger, de creixement d'startups deeptech i d'accés als fons europeus de l’".Castellanos ha assegurat que des de la creació d’ACCIÓ s'ha "ajudat a, s'han mobilitzat 4.300 milions d'euros en projectes R+D industrial, s'han acompanyat fins a 17.000 projectes d'internacionalització a través de la xarxa d'Oficines Exteriors i s'han captat fins a 4.500 milions d’euros d’inversió estrangera a Catalunya".Durant l'acte, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat "el potencial del teixit productiu del Camp de Tarragona per impulsar el procés de transformació arreu del país". Torrent també ha subratllat "l'alt pes industrial" de les comarques tarragonines que es troba "per sobre de la mitjana de Catalunya", així com la "situació logística estratègica i el lideratge del port de Tarragona". En aquest sentit, ha anunciat que "ACCIÓ va captar l'any passat gairebé 300 milions d'euros d'inversió estrangera al Camp de Tarragona", un 40% més que l'any anterior.Finalment, Torrent ha volgut destacat "el dinamisme exportador" de les empreses del Camp de Tarragona i ha remarcat que el territori compta actualment amb "1.631 empreses exportadores, un 14% més que l'any 2019, abans de la pandèmia. Aquestes exportacions es dirigeixen principalment a mercats com el de França, Alemanya, els Estats Units, Bèlgica i Itàlia, sent els sector de l'automoció, la química i plàstics, l'alimentació, la logística de mercaderies i el packaging, els que tenen més presència internacional.