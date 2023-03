Una cinquantena d'activitats literàries omplen l'agenda de la primavera a Tarragona

Preservació del patrimoni Literari: 100 anys de Jaume Vidal Alcover

El Centre Cultural Antic Ajuntament, aposta ferma pel foment a la lectura

Eldona el tret de sortida a lamés florida ambinclosos dins del programa que, coordinat des de la, és fruit de la iniciativa i col·laboració d'una quarantena d'entitats i ens públics. Contacontes familiars de la mà de Piscina un Petit oceà, poesia transgressora, vermut poètic, maratons i sopars poètics així com la inauguració de la nova ruta literària infantil pel parc de la ciutat a càrrec de la conselleria de Parcs i Jardins de l'Ajuntament són només algunes de les propostes que commemoraran aquest dimarts 21 de març així com els dies propers a aquesta data el Dia de la Poesia.Ja a l'abril, lael 21 d'abril, que enguany estarà amenitzada per la mezzosoprano, marcarà l'inici d'unque se celebrarà al llarg de tot un cap de setmana. Enguany, tal com ha destacat la consellera de Cultura,, "la ciutat està d'enhorabona ja que gaudim de dues llibreries més a Tarragona, La Hamaca a la Vall de l'Arrabassada i El Soterrani que obrirà el mes que ve". La diada de, a més, vindrà carregada de presentacions i signatures de llibres i de novetats no només editorials, ja que la Casa de les Lletres col·laborarà amb l'Associació de maresamb eli l'espai de lectura tranquil de la Rambla.Una altra de les cites imprescindibles d'aquesta primavera arribarà el 20 de maig al, acollint la gala de Lliurament dels. Aquesta convocatòria atorgarà el 33è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler, el 23è Premi-beca de traducció Vidal Alcover i el 26è Premi de narrativa curta per Internet Tinet. L'organització també distingirà en aquesta edición, per segona vegada, el premi Montserrat Abelló, a la trajectòria en l'àmbit de la traducció literària en català.De l'1 al 4 de juny, el festival de poesia Transvers arriba a la seva segona edició omplint diversos indrets de la ciutat amb un atapeït programa d'activitats, on es podran sentir les veus i les paraules de, entre altres, Antònia Vicens, Pol Guasch, Teresa Pascual i Maria Callís Cabrera. Amb motiu de la celebració de l'Any Rector, el festival oferirà una ruta literària per Vallfogona de Riucorb. Divendres 2, el festival acollirà un emotiu acte d'homenatge a Teresa León. Un recital poètic de la mà dels companys del taller de poesia del qual la Teresa també era alumne i presentació de l'edició del recull poètic on León deixa constància de la seves últimes vivències. Transvers està coorganitzat per APELLC, la Casa de les Lletres i l'Escola de Lletres.Enguany el món de les Lletres celebra el centenari del naixement de l'escriptor Jaume Vidal Alcover amb tot un seguit d'actes al voltant de la seva figura al llarg de l'any. La celebració iniciarà amb la presentació de la seva obra inèdita, Poesia Completa, l' obra que per primera vegada inclou tota la poesia del poeta mallorquí, tant els deu llibres que havia publicat en vida, com tota l'obra inèdita. L'acte serà dijous 13 d'abril, a les 19 h als Serveis Territorials de Cultura. Dins el marc del festival de poesia Transvers, l'acte de Veus de Poeta també serà dedicat a ell.La Primavera Literària 2023 proposa moltes altres propostes al voltant del foment a la lectura. Les diverses llibreries de la ciutat acolliran un bon nombre de presentacions de llibres al llarg de les properes setmanes així com la presentació de Les hores noves, de Julià Guillamon, de la mà de La casa de les Lletres.El nou Centre Cultural Antic Ajuntament se suma a l'activitat del sector de les Lletres amb diverses propostes fent créixer l'activitat literària exponencialment. És el cas del Raconet lector, el nou cicle de lectures i contacontes per a infants i públic familiar cada dimarts a la tarda; el cicle Dansa i Poesia, de la mà del Taller, Centre de dansa, que oferirà en aquesta ocasió l'espectacle Mirades, un viatge inspirador pels elements arquitectònics de l'edifici noble de l'Antic Ajuntament; o el cicle de Dones Mite, una nova col·laboració amb el grup TeclaSmith amb una interpretació a figures femenines cabdals de la literatura clàssica, del 24 de maig al 5 de juliol.