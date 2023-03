Els CAP del Camp de Tarragona posen en marxa el servei d'higiene bucodental per a persones vulnerables

Elsde Camp de Tarragona disposen des d'aquest passat mes de desembre del servei d'. Aquest dilluns s'ha presentat la posada en marxa d'aquesta millora amb la incorporació de 33 professionals, un per cada centre., gerent de la regió sanitària, ha destacat que el servei servirà per "fomentar tasques de prevenció i dur a terme actuacions menors derivades per l'odontòleg". Això sí, per ara, estàEl director del centre, el, ha explicat que per ara la rebuda "és molt positiva" i que "anirà molt bé per poder oferir als usuaris que tenim una millor qualitat en la salut bucodental". Per la seva banda, la higienistaha afirmat que la intenció principal és que "es coneguin els tractaments" i incrementar "la prevenció comunitària" en malalties com el sarro o la càries.Fins al 2025, els CAP compten ja amb aquest nou professional dins el sistema sanitari públic. "No és l'únic rol que s'ha incorporat, també tenim els".