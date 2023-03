Cambrils, Tarragona, Torredembarra i Calafell volen captar 2,4 milions d'euros per fomentar l'economia blava

Trobada d'autoritats aquest divendres a la tarda al Teatret del, que ha acollit la presentació de l'associació(GALPCD). La intenció dels quatre municipis costaners que en formen part -- és el de primer teixir una estratègia participada pel sector pesquer i segon formar una candidatura per captar 2,4 milions d'euros de fons europeus.I és que a banda dels ajuntaments, el grup està format per confraries i la resta del sector, amb la intenció de fomentar l'"". L'associació GALPCD és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu deen les comunitats costaneres i d'interior dependents de la pesca i l'aqüicultura, inclosa la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte a altres sectors de l'economia marítima.Aquesta associació permetrà obtenir finançament del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura pel desenvolupament sostenible de les zones pesqueres en l'àmbit del, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, explica que a partir de l'1 de gener de 2024 -en cas de concedir-se- ja es podrien disposar dels fons per a "centres d'activitats marítimes, museus, activitats culturals, gastronomia, turisme sostenible marítim, tot allò que decideixi el territori de forma participativa". El projecte s'ha d'aprovar abans de l'estiu i serà després quan es conegui la decisió final.