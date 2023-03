Dues obres de gran format encapçalen l'exposició d'Agustí Puig al Castell de Vila-seca

Projecció internacional

Dues obres de gran format, creades exclusivament per al, lideren l'exposició La poètica del gest de l'artista sabadellenc. La mostra, que serà visitable fins al 17 de setembre, recorre les principals temàtiques de l'autor, com són el pas del temps o la condició fugaç de l'ésser humà.Ho fa a través de la ceràmica, l'escultura, el gravat o el dibuix. S'exposen una seixantena d'obres, la gran majoria de nova creació. Amb aquesta ja són cinc les exposicions que l'equipament de Vila-seca ha acollit de la mà de la, fruit del conveni que van signar a finals del 2019 i que han revalidat a principis d'aquest any.Des que les exposicions del Castell de Vila-seca van de la mà de la Fundació Vila Casa, l'equipament ha rebut prop d'uns 27.000 visitants, segons ha assegurat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-seca, Manuel Moya. D'aquests, un 36% són visitants locals, un 51% provenen de Catalunya, un 11% de la resta d'Espanya i un 3% són estrangers.A partir d'aquest divendres, el treball conjunt continua i ho farà a través de l'exposició de l'artista sabadellenc Agustí Puig. A més, Moya ha destacat que és la primera vegada que Puig mostra les seves obres al Camp de Tarragona. Per la seva banda, la comissària de l'exposició, Natàlia Chocarro, ha destacat que la seixantena de peces de l'obra 'La poètica del gest' no tenen res a veure amb les primeres creacions de l'artista."Si bé l'obra que coneixem d'Agustí Puig en els seus inicis era una obra més sinuosa i continguda, en els últims anys veiem un treball, pràcticament, de deconstrucció de l'obra de l'art", ha assenyalat. La comissaria també ha subratllat que l'artista utilitza, fins i tot, una serra mecànica per elaborar el discurs "d'un món que vibra, que està en moviment i que desprèn energia".Chocarro també ha remarcat la singularitat de Puig i ha assegurat que es tracta d'un "dels creadors que té més projecció internacional en l'actualitat", ja que les seves obres han despertat "molt d'interès en el mercat americà". Finalment, Agustí Puig s'ha descrit com un home de poques paraules i ha puntualitzat que "tot el que havia de dir, ja ho ha dit pintant".