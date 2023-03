Tarragona aprova eliminar l'últim centenar d'illes de contenidors soterrats

El ple municipal deha votat aquest divendres la retirada de 109 illes de. Es tracta d'uns contenidors que es van instal·lar durant el mandat de l'exalcaldei que van ser finançats per fons europeus. El triple sistema de recollida, segons ha assegurat el regidor de l'àrea de Neteja,, hauria comportat un, per haver de disposar de tres camions diferents per a cada fracció.I és que ja en el mandat de l'exalcaldees van instal·lar desenes d'illes de contenidors en una primera fase. Una segona fase, que és la que s'elimina ara, va ampliar el servei substituint contenidors de superfície. Més tard, es va acabar optant per tornar al model de superfície.El punt aprovat aquest divendres incloïa també el projecte executiu per a l'com a parc de maquinària dels serveis de neteja i recollida de residus.L'eliminació dels contenidors soterrats forma part dels objectius del nou contracte de la neteja, que està a l'espera d'una nova licitació. Precisament el nou contracte ha estat de nou part del debat del ple, amb retrets entre el govern i el PSC. Un dels punts aprovats ha estat resoldre les al·legacions presentades contra l'acord d'aprovació inicial de l'estructura de costos dels serveis de transport i recollida de residus. Fortuny ha detallat que encara no han rebut cap al·legació "formal" ni per part d'empreses, ni per part de ciutadans, ni per part de grups polítics.