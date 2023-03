Creu Roja ajuda a més de mig miler de refugiats i sol·licitants d'asil a trobar feina a Tarragona i l'Ebre

Laha ajudat aa accedir al mercat laboral durant el 2022 al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A banda de formacions, alguns usuaris també han participat en els anomenats itineraris laborals personalitzats que els han donat la possibilitat de fer pràctiques en una empresa del territori.Es tracta d'un projecte finançat amb 65.000 euros per lai que ha servit perquè prop d'un 60% dels 236 participants hagin accedit a un lloc de feina. La majoria de les persones ateses el 2022 tenen nacionalitat ucraïnesa, tot i que des de l'entitat destaquen un increment "notable" d'homes procedents d'Els itineraris laborals personalitzats es duen a terme en tres fases. Una primera d'orientació i motivació professional, per dotar d'eines de recerca als usuaris; una segona part centrada en la formació, ja sigui per millorar la que tenen els participants com per homologar els seus títols; i una tercera fase d'intermediació amb les empreses per entrar als processos selectius.La responsable dels programes d'ocupació de Creu Roja a Tarragona,, lamenta que "la majoria de les persones que atenen no poden acreditar la formació" rebuda al país d'origen, "ja que no disposen de la documentació o no és homologable". Però per revertir la situació, des de la Creu Roja també s'organitzen capacitacions i certificacions professionals en diversos àmbits on es detecta demanda de treballadors. El sector de l'hostaleria i el turisme han tornat a convertir-se en la "gran oportunitat d'inserció laboral".L'any passat les persones refugiades i sol·licitants d'asil van poder reprendre la participació en les fires d'ocupació que s'organitzen a les comarques tarragonines i ebrenques i que esdevenen una de les "millors oportunitats per contactar directament amb les empreses i demostrar la seva valia", segons destaquen des de l'entitat.