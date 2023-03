La Generalitat no aconsegueix convèncer els veïns de Llevant sobre el nou alberg

Decepció. Aquesta és la valoració que han fet els dos veïns deconvidats a una reunió amb altres entitats de Llevant per comentar la proposta d'ubicació d'un alberg a la. Els arguments presentats per, delegat del Govern, i, directora general de l'Agència Catalana de Joventut, no han canviat ni una coma, i els contraris al projecte tampoc es mouen ni una línia. "Continuarem lluitant", explica, president de la, assistent aquest dijous al matí en qualitat de membre de l'associació de veïns de Boscos.I és que ja fa un any que la Generalitat va anunciar la rehabilitació de l'equipament . Des de llavors, algunes entitats veïnals asseguren haver recollit més de. En resum, no volen l'arribada de persones "amb factors de risc psico-social", entre ells joves tutelats per la Generalitat. En total, es preveu que s'ofertinper dormir-hi en el marc de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (), i segons has afirmat Àngel Xifré aquest dijous s'ha plantejat la possibilitat que una part de l'espai vagi dedicat a "serveis" per als veïns. Segons apunta, veí de Boscos i assistent a la trobada,i es tractaria d'una cessió a l'Ajuntament d'uns metres quadrats que ja no es preveien utilitzar.Marc Guasch valora que l'actitud de la Generalitat continua sent la mateixa: "Responen amb evasives i eufemismes". Alhora, retreu que "no s'hagi estudiat quines necessitats tenim a Llevant" abans d'aprovar un projecte d'aquestes característiques. Coincideix en aquesta decepció Alberto Martín, que destaca que fins i tot hi ha prevista la venda de begudes alcohòliques dins del futur alberg, i tem que això pugui incrementar el risc d'inseguretat un cop es posi en marxa.Tot i que l'oposició no és unànime entre les associacions de veïns de Llevant, sí que es reclamava des de fa temps unaamb la Generalitat abans que es liciti. Segons han traslladat Xifré i Girós als veïns, el procés avança i és previst que les obres de remodelació de l'espai estiguin adjudicades abans d'acabar aquest any 2023. El delegat del Govern ha explicat que "aquest equipament serà un alberg juvenil que promourà el, on s'hi programaran activitats educatives, pedagògiques i de lleure".Els responsables polítics han argumentat durant la reunió que el projecte és una "gran oportunitat" pels joves i famílies que vulguin allotjar-se a l'alberg i conèixer la ciutat de, reprenent, així una activitat turística que fa anys havia quedat aturada. En aquest sentit, s'ha aclarit que elsdelsque aniran per al projecte són per a fer-hi un alberg de joventut.Així mateix, des del Govern s'ha deixat clar que el futur alberg "serà una millora de serveis pels veïns i veïnes de l'entorn on està ubicat". En aquest sentit, el delegat i la directora general han mostrat als veïns la possibilitat d'adequar alguns dels espais del complex per a ús dels veïns, com podrien ser sales per a fer-hi trobades, reunions o assemblees. Així mateix, també se'ls ha informat queSobre aquest punt, la trobada ha servit per intercanviar idees, possibles usos i recollir les necessitats dels veïns. "Volem conèixer quines són les necessitats dels veïns i veïnes i que se sentin seu el projecte, ja que els albergs de la Xanascat són un agent més de la comunitat i, per tant, el de Tarragona serà també una peça més de la xarxa comunitària", ha explicat la responsable de l'ACJ, Laia Girós, al final de la trobada.En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona també ha valorat positivament "el diàleg amb els veïns i la transformació que suposarà tant per Llevant com per la ciutat un equipament d'aquestes característiques".