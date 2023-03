El Port de Tarragona publica la licitació de la segona fase de les obres de la terminal amb Guadalajara-Marchamalo

Elha publicat aquest dijous la licitació de la segona fase de les obres de la. Els treballs tenen un pressupost inicial de 26.704.546,73 euros (IVA inclòs) i està previst que s'executin en un termini d’un any. Es preveu que la terminal estigui operativa l’any 2024, convertint-se en una infraestructura que representarà el principal port sec amb caràcter Hub del centre peninsular. Segons l', es tracta d'un punt "estratègic clau" per captar nous tràfics del centre de la península i que consolidaran les instal·lacions portuàries com a porta natural d’entrada i sortida del Mediterrani.Segons l'Autoritat Portuària situar-se al centre de la península "és molt important en la seva estratègia en la diversificació de tràfics". La nova terminal podrà operar trens de 750 metres i tindrà 150.000 metres quadrats. La seva connexió amb, la terminal bessona situada a l'interior del Port de Tarragona, reforça la unió, la connexió i la capacitat delamb el corredor del mediterrani, afavorint la circulació de mercaderies entre la Península i la resta del continent europeu, indiquen des del port tarragoní.Les principals actuacions d’aquesta segona fase -la darrera- són, per una banda, la instal·lació de dinou desviaments que permetran tots els moviments i maniobres, la construcció de tres vies de càrrega i descàrrega per a trens de fins a 750 metres de longitud i de tres vies d’expedició i recepció també per a trens de fins a 750 metres de longitud. Per altra banda, la pavimentació de 100.000 metres quadrats per la zona d’operativa i emmagatzematge de mercaderies i la construcció d’un edifici de serveis de 100 metres quadrats.En total, es construiran 7.750 metres de via d’ample ibèric. Un espai multifuncional, especialitzat en funcions logístiques, distribució i transformació amb tots els equips i dotacions com a complement a l’activitat principal que preveu estar operatiu l’any 2024. A més, tindrà una capacitat per canalitzar els principals fluxos nacionals i internacionals de mercaderies, ja que està situada en l'àrea d'influència de Madrid i ubicada en el corredor d'Henares, l'àrea més dinàmica de l'entorn de la capital de l’Estat.