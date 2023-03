Enxampen uns lladres en apartaments buits de Salou

Elshan detingut aquest matí ados homes de 36 i 40 anys, com a presumptes autors de cinc delictes dei un delicte de receptació. La investigació policial es va iniciar arran del primer cas que es va produir a finals del mes de gener en un apartament. A partir d'aquest fet, els detinguts van cometre un total de quatre robatoris més en la mateixa localitat amb un modus operandi molt similar.En aquest sentit, la franja horària en la que actuaven era la més propera al capvespre atès quei la foscor per evitar ser detectats per veïns i la policia. De la investigació també es desprèn que trucaven al timbre de les portes dels pisos seleccionats i, un cop s'asseguraven que no hi havia ningú,amb una eina mitjançant la tècnica del "bec de lloro".En totes les ocasions van triar grans. De l'interior sostreien televisors i diferents objectes electrònics amb l'objectiu de vendre'ls fàcilment al mercat il·legal.Per tot això, a primera hora del dia d'avui agents de la Unitat d'Investigació de Tarragona han realitzat una entrada i perquisició en el domicili investigat de Salou on resideixen els dos lladres. Aquesta entrada i escorcoll s'ha saldat amb la detenció dels dos principals investigats. També s'han comissat indicis incriminatoris tals com diversesEls detinguts, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, passaran aquest dissabte a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.