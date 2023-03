L'Ajuntament de Valls i associacions veïnals alerten que el corredor mediterrani podria travessar la ciutat

Manca d'informació per part del ministeri

L'i les associacions de veïns, així com l'(EMD) dealerten que dos dels tres possibles traçats delque estudia el Ministeri de Transports podrien passar per l'actual tram ferroviari i els preocupa perquè travessa la capital de l'L'alcaldessa de Valls,, ha indicat que tant la proposta del Triangle de Picamoixons, com la de la, "afectaria tota la ciutat", unes 6.000 persones, ha xifrat. Consistori i veïns han reclamat que els trens de mercaderies no passin per "àrees urbanes o d'interès paisatgístic". Farré també ha lamentat que el Ministeri no hagi "informat" a l'Ajuntament sobre el recorregut del corredor.El traçat que més "preocupa" és l'anomenat Triangle de Picamoixons perquè impactaria en nou barris de la ciutat de Valls com la Verneda, Sant Josep Obrer, Xamora o el Fornàs, i també l'EMD de Picamoixons. A més, l'alcaldessa ha recordat que a tocar d'aquesta zona hi ha l'institut Narcís Oller i l'escola Eugeni d'Ors. Farré ha insistit que si el corredor passa pel mig de la ciutat afectarà els veïns amb una disminució de "la qualitat de vida" per les "molèsties, sorolls i vibracions" que suposa el pas dels trens. També ha destacat que per aquest traçat està previst que circulin mercaderies perilloses.Sobre el nou tram de Picamoixons, l'alcaldessa de Valls ha demanat que es destini al transport ferroviari de passatgers i que, "en cap cas" sigui un nou ramal per mercaderies. Aquesta visió la comparteix el president de l'EMD de Picamoixons, Francesc Rull, qui alerta que els plànols del Ministeri suposarien "l'enderroc d'algunes cases del poble". "Entre tots s'ha de trobar una solució", ha reclamat Rull.L'alcaldessa també ha denunciat la manca d'informació per part del Ministeri, que genera "incertesa i inquietud". Per tot plegat, Farré ha proposat treballar amb entitats i els altres grups polítics per elaborar una moció. Defensarà, en primer lloc, reclamar al Ministeri de Transports que el traçat del corredor no passi per zones urbanes o d'interès paisatgístic i ambiental; en segon lloc, mostrar el suport a la Plataforma Mercaderies per l'interior i instar al Ministeri a "actuar de manera oberta i transparent" en la definició del futur corredor, i fer-ho amb el "consens" del territori. Finalment, reivindicarà la connexió de Valls amb la zona de costa del Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana, amb més trens i infraestructures ferroviàries.