El gerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí s'enfronta a 18 anys de presó acusat d'agressió sexual

Dissolució de l'INACMU

Querella contra l'ajuntament

El gerent de l'oficina de turisme des'enfronta a. Fiscalia de Tarragona l'acusa d'un presumpte delicte continuat d'i d'abusar de "l'especial situació de vulnerabilitat" de la víctima, que és cega. També li demana vuit anys de llibertat vigilada ide responsabilitat civil. Segons l'escrit d'acusació, els tocaments i les agressions sexuals es van iniciar el desembre de 2015 i es van allargar fins al juny de 2016. La treballadora va denunciar els fets un mes després. Elrelata que la víctima es quedava en "xoc" i sense poder moure's quan patia els abusos i que l'investigat "s'aprofitava" de la superioritat laboral.Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic que ha tingut accés l'ACN, la víctima va començar a patir pressions per part del processat entre l'octubre i el novembre de l'any 2015. El relat apunta que l'home li recriminava que no feia bé la feina a l'oficina de turisme i que la "controlava massa". Entre el desembre del mateix any i el gener de 2016, explica que la situació va empitjorar, ja que l'acusat aprofitava els moments que estaven sols per fer-li tocaments. "L'acusat col·locava a la víctima cap al taulell i li tocava les parts més íntimes per sota de la roba, quedant-se ella en xoc, sense poder moure's", indica l'escrit.Els tocaments es van repetir en reiterades ocasions fins a finals de gener quan van començar les violacions. Aquestes agressions es produïen entre una i tres vegades per setmana i es van prolongar fins al 23 juny de 2016, quan l'investigat va agafar vacances. "L'acusat sempre utilitzava la seva força per subjectar-la i l'obligava a mantenir relacions sexuals, propinant-li bufetades i col·locant-la contra la paret, cadires o taules de l'oficina; s'aprofitava de la seva superioritat laboral i de la discapacitat visual de la víctima -ceguera del 100%- per mantenir relacions sempre sense el seu consentiment", subratlla el fiscal.La dona va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra el 17 de juliol del mateix any, després d'explicar-ho al seu psicòleg, entrenador i pare. A conseqüència de les agressions, la víctima ha patit atacs de pànic i angoixa, els quals han requerit tractament psicològic. Per tot plegat, el fiscal considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'agressió sexual, amb accés carnal, abusant l'acusat de "l'especial situació de vulnerabilitat de la víctima".Per això, demana divuit anys de presó per al gerent, vuit anys de llibertat vigilada un cop s'executi la pena i la inhabilitació per qualsevol feina, ofici o activitat relacionada amb menors d'edat. Alhora, sol·licita la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant un període de 26 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, demana una indemnització de 50.000 euros en concepte de danys morals tant a l'acusat com a l'Ajuntament de l'Espluga, a qui li atribueix la responsable civil subsidiària- perquè l'oficina de turisme depenia del consistori. El judici està pendent d'assenyalar-se a l'Audiència de Tarragona.El ple de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va aprovar a finals de desembre passat iniciar els tràmits per dissoldre l'Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques (l'INACMU) amb els vots a favor de l'equip de govern. Amb aquesta acció, el govern municipal preveu també l'amortització de la seva gerència, que l'ocupa l'home acusat d'agressió sexual. A banda d'aquest pas, el consistori va obrir un expedient disciplinari a l'empleat, com a mesura "cautelar", que va quedar arxivat. Amb tot, el gerent va estar apartat del seu càrrec durant sis mesos. L'alcalde del municipi, Josep Maria Vidal, va explicar que d'aquesta manera volen "reestructurar" l'àrea de turisme.El treballador va denunciar el batlle de l'Espluga de Francolí després de ser apartat temporalment de les seves funcions. De fet, el jutjat número dos de Valls va admetre a tràmit la querella contra l'alcalde per un presumpte delicte de prevaricació, revelació de secrets per funcionari públic i calúmnies. En la notificació judicial a la qual va tenir accés l'ACN, el jutge considerava que aquest fet "presenta indicis de delicte" i per aquesta raó va decidir instruir diligències prèvies.Per aquest mateix expedient disciplinari, el gerent de turisme va presentar una denúncia al Jutjat Contenciós Administratiu número dos de Tarragona. La denuncia també va ser admesa i es preveu celebrar la vista el pròxim 25 d'abril.