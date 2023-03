Comencen les obres del nou espai lúdic del campus Catalunya de la URV

Les obres per ampliar ladel campus Catalunya de la(URV) ja han començat. Els treballs de la primera fase s'executaran en els pròxims dos mesos i tenen un cost de. L'ampliació permetrà convertir la plaça en un espai d'interrelació de la comunitat universitària, amb zones verdes i espais polivalents per a la pràctica esportiva i les activitats culturals, com els assajos de la. En la fase inicial s'intervé sobre una superfície de 1.787 metres quadrats i s'unirà la plaça actual de formigó amb la nova, a través d'una zona tova i enjardinada amb espais "més polivalents, adaptables i sostenibles", segons expliquen des de la universitat.Entre la plaça actual i la zona nova, s'hi ubicarà una pista polivalent, que inclourà porteries i cistelles de bàsquet. A banda de les activitats esportives, en el nou espai també s'hi faran concerts, actuacions o actes de graduacions que tindran lloc a la zona d'escenari de l'edifici previst en la darrera fase. A més, aquest futur edifici central constarà d'una sala polivalent, uns vestidors annexos, un magatzem i dos espais per a associacions.Al costat del nou edifici s'hi instal·larà una zona d'assaig per als Pataquers, la colla castellera de la universitat. Aquesta àrea tindrà un paviment continu de cautxú, el qual absorbeix l'impacte de les caigudes de fins a tres metres. La colla podrà utilitzar-lo un cop acabi aquesta primera intervenció. En paral·lel, també hi haurà zona verda, amb grans parterres de formes irregulars que contindran el jardí de la biodiversitat, un jardí urbà i horts socials.Tot i que no hi ha data per l'execució de la segona fase, està previst que s'acabi la urbanització dels 6.428 metres quadrats restants. En concret, es farà la infraestructura soterrada (canalitzacions i dipòsits) i la urbanització dels espais per a l'edifici central, les zones verdes i d'accés. En la tercera i la quarta fase, es completarà l'interior de les zones verdes i s'executarà la construcció de l'edifici, respectivament.