El Museu d'Art Modern de Tarragona obre al públic la restauració d'un tapís de Joan Miró i Josep Royo

Exposició de Josep Royo

Elha obert al públic els treballs de restauració del Tapís de Tarragona, creat perl'any 1970. Per primera vegada en la història de l'equipament, la ciutadania podrà veure el conjunt d'accions de neteja i manteniment que es realitzen en una obra d'art.L'especialista en restauraciócalcula que els treballs seran visitables durant les pròximes tres setmanes. Des de fa uns dies, Blanch treballa en la neteja de l'obra, sobretot, pel que fa a l'acumulació de pols dipositada en la "gran quantitat de llanes i textures". Blanch ha destacat que "estructuralment el tapís no té cap problemàtica" i que es tracta d'una actuació preventiva.Durant els treballs de restauració es netejarà l'anvers i el revers del tapís mitjançant l'aspiració i la succió de l'aigua de forma controlada amb l'ajuda de pinzells i pintes, així com d'una agulla de fusta que permetrà arribar a les zones més compromeses. També es recuperaran els volums de la llana utilitzant vapor fred. A més, i per poder accedir al revers, l'especialista Marina Blanch haurà de descosir el folre de la peça mantenint la forma i les puntades per després poder recol·locar-ho.Es tracta d'un procés que habitualment es realitza a porta tancada, però que el Museu d'Art Modern de Tarragona ha decidit mostrar-ho al públic, igual que ho va fer la Fundació "la Caixa" amb un altre tapís de Joan Miró i Josep Royo ara fa un any.En la presentació dels treballs de restauració també hi ha assistit l'artista Josep Royo qui ha destacat la importància que té per a ell el 'Tapís de Tarragona', ja que és el primer que va fer al costat de Joan Miró. "Després d'aquest tapís en van venir molts d'altres, però d'aquí va néixer l'amor i l'estima que vaig tenir cap al Joan Miró", explica Royo.L'origen del 'Tapís de Tarragona'El 'Tapís de Tarragona' va ser creat l'any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, després que la filla de Miró patís un greu accident l'any 1966 en ser envestida per un cotxe a Mont-roig del Camp (Baix Camp), segons expliquen des del Museu d'Art Modern de Tarragona. La filla de l'artista va atesa pel doctor Rafael Orozco, qui era director de l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona. Davant d'aquest fet, Miró va decidir donar el tapís a l'entitat, qui manté la titularitat de l'obra.L'actual president de Creu Roja a Tarragona, Ramon Grau, ha destacat els orígens d'aquest tapís i la feina peta per part de Rafael Orozco, qui es va convertir en el primer president de Creu Roja a Catalunya, segons ha detallat. Grau també ha matisat que el 'Tapís de Tarragona' podria ser "la peça més important" que té l'entitat al conjunt de l'estat espanyol.La restauració del 'Tapís de Tarragona' - peça tèxtil de 2,8 metres d'alçada i 3,9 d'amplada que el Museu d'Art Modern de Tarragona acull des del 2007 - coincideix amb l'exposició 'Josep Royo. Una forma oberta que cau a pes'. La mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 28 de maig, reivindica la figura de Royo com a artista tèxtil de referència, més enllà de les seves col·laboracions amb artistes com Miró o Chillida.