Salou estrena nou «skatepark» aquest dissabte

L’Ajuntament deposarà en marxa, aquest proper dissabte, 18 de març, a les 10 del matí, el nou skatepark, el qual ha estat remodelat i ampliat, al, tocant al carrer Tarragona.L’espai, de, compta amb fins a, construïts amb materials d’acer i formigó, com plans inclinats amb rampes, un bowl, quarters, duna, volcà, funboxes, piràmides i barres, entre d’altres. Hi ha des d’estructures més petites de les què poden fer ús els usuaris principiants, i fins a de més complicades, per als professionals. L’obertura del nou equipament coincidirà amb la celebració de la primera edició del, de 10 del matí a 8 del vespre, el mateix dissabte, organitzat per la regidoria de Joventut.