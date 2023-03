Tarragona acollirà un nou clam per reclamar millores a la sanitat pública

Usuaris i treballadors del sector sanitari públic es manifestaran aquest proper 30 de març a. Elha obtingut el suport de diferents plataformes i sindicats, com ara, tècnics d'ambulàncies, Metges de Catalunya o la, entre d'altres. Tot plegat, per continuar reclamant una millora en l'atenció i en les condicions laborals.Des de les passades vacances de Nadal, aquest grup ha recollit, dirigides directament a la. "Podem dir que fem el cribratge que no estan fent els polítics", ha dit la portaveu Sílvia Labodia. És el cas d'un pacient que va adreçar-se el passat mes de setembre al, i que fins al desembre no li van fer les analítiques. L'home va acabar morint l'1 de març i segons el Grup de Treball un millor servei li podria haver allargat la vida. També hi ha queixes sobre la vuitena planta de l', on s'hi duen a terme "males praxis" i on hi ha unes condicions "tercermundistes", segons la portaveu i segons les reclamacions que han rebut per part d'usuaris.La situació es repeteix en diferents centres, com ara el, gestionat per la Xarxa Santa Tecla, o bé el, de SAGESSA, on han arribat a rebre reclamacions d'usuaris que havien d'esperar "un mes i mig" per ser atesos. Per tot plegat han elaborat un manifest que en poques hores ja ha sumat més de 200 adhesions.A la roda de premsa de presentació de la mobilització del dia 30, també hi ha estat Serafí Ruiz, tècnic d', que ha denunciat que l'empresa -amb més de 400 treballadors al Camp de Tarragona- es troba "en frau de llei", malgrat que se li renovés el contracte al passat mes de gener. En aquest sentit, ha reiterat la demanda del col·lectiu que les ambulàncies s'internalitzin i els seus treballadors entrin a formar part del conveni de la sanitat pública. Properament, el Parlament debatrà un projecte de llei en aquest sentit.