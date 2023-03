​BASF anuncia que instal·larà un nou hub d'enginyeria a la Canonja on es desenvoluparan projectes per tot Europa

instal·larà un nou hub internacional d'enginyeria a la planta dei a, on es desenvoluparan projectes per tot Europa. El director general del grup a l'estat espanyol,, ho ha anunciat aquest dimarts en la presentació feta per presentar els resultats anuals.El responsable ha explicat que el hub suposarà la creació de nous llocs de feina, tot i que no n'ha concretat el nombre total. En paral·lel, Navarro ha detallat que les vendes de la multinacional a l'Estat han augmentat un 16% aquest 2022 i han assolit els 1.562 milions d'euros. Pel que fa a les previsions, preveuen unes: "Serà un any mitjà quant a rendibilitat i resultats comparat amb anys anteriors".