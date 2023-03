Convoquen una concentració contra els Tres Tombs de Tarragona per «l'estrès i el dolor» dels animals

La celebració dels Tres Tombs de Tarragona no ha estat ben rebuda per part de tots els agents de la ciutat. Concretament, l'asssociacióha convocat un acte de protesta donat que "desenes d'èquids de tota mena han de suportar s".Es tracta, de fet, d'una queixa que s'ha repetit en diferents municipis de Catalunya i que en el cas dees convocarà a partir de, una hora abans de l'inici, al carrer Ramón y Cajal, just davant del parc de Sant Rafael."A Catalunya, els circs amb animals estan prohibits des de l'any 2015, però els Tres Tombs continuen", diuen des de l'entitat convocant, un. "Aquesta festa no deixa de ser un circ en moviment, un espectacle amb animals forçats a donar voltes per carrers asfaltats plens de gent, a carregar pes, a haver-se de moure de determinada manera, entre d'altres, i tot a base de", detallen.Preguntats per aquesta mobilització, l'organització dels Tres Tombs ha reiterat que els amos dels carruatges i dels animals" i que a l'inici de l'esdeveniment es controla l'estat dels animals. En cas que aquests arribin ferits, prims o en mal estat, no es permet que hi participin.