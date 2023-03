Els Tres Tombs arriben aquest diumenge a Tarragona

Elsfinalment se celebraran a. La cita serà aquesta dos quarts de 12 del migdia, en el recorregut habitual des del carrer Francesc Bastos i el carrer Ramón y Cajal, passant per la Rambla Nova i de tornada pel mateix circuit. Elha comparegut aquest dimarts al Mercat Central de la mà del regidor de Comerç Dídac Nadal per confirmar que Tarragona no es queda sense aquest esdeveniment.Per ara hi ha apuntats, tot i que segons els organitzadors en podrien ser alguns més, en uns Tres Tombs que l'expertqualifica com la "Catedral" de tots els seus similars. I és que de nou animals i estris antics de la pagesia tornaran a passejar-se pel centre de la ciutat, així com també es preveu que Mossèn Diego Porras beneeixi els animals que portin els veïns.La jornada començarà a les 8 del matí amb la concentració de carros davant de la Tabacalera i serà allà on se celebrarà alhora un esmorzar popular, a un preu de 5 euros per a tothom qui s'hi vulgui sumar. La novetat d'enguany és que hi haurà la guàrdia muntada dels Mossos d'Esquadra, que acompanyaran comitives vingudes de diferents municipis de Catalunya, com ara Valls, el Catllar, Tivissa, Vilanova i la Geltrú, Alcover, Marçà, Vinyols i els Arcs o Cubelles, entre molts altres.Tot plegat, arriba després de la incertesa inicial, en la que el Gremi de Pagesos veia perillar l'esdeveniment per falta de subvenció municipal. Ara, l'Ajuntament els ha promès que "abans de finalitzar el mandat" tindran l'ajuda habitual d'entre 4 i 5.000 euros, a la qual s'hi sumarà el patrocini de Repsol i altres fonts de finançament.