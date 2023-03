Maria Grau encapçalarà una llista conjunta entre ERC, En Comú Podem i Pirates als Pallaresos

van segellar aquest dilluns al vespre un acord de candidatura per a les properesdel mes de maig. Les tres formacions han decidit anomenar la coalició com ai han acordat que la cap de llista sigui, actual regidora republicana a l’Ajuntament.El pacte sorgeix de la "coincidència de les tres formacions en la manera d’entendre els Pallaresos, així com del convenciment que ens cal unir esforços per crear un projecte atractiu i engrescador que faci avançar el poble". La candidatura neix, doncs, amb una "clara vocació municipalista", posant els Pallaresos "al centre de les nostres prioritats", i amb l’objectiu de "treballar per aconseguir un canvi en la política del municipi".Precisament per aquest motiu, més enllà de membres dels tres partits signants, la llista que presentaran al 28 de maig comptarà amb. Des d’ERC, la candidata Maria Grau destaca que “volem sumar i treballar per ser més. Seguir picant pedra des de les institucions, per tornar les polítiques d'esquerres que s'han vist anul·lades en els darrers quatre anys”.En Comú Podem també destaca l’objectiu "progressista i d’esquerres" de la confluència. Com explica: “Volem dotar als Pallaresos de polítiques properes a la gent, polítiques integradores, inclusives, progressistes, transversals i participatives que facin avançar en la millora dels serveis. Signem aquest acord amb la voluntat ferma de servei al poble”. L'assemblea local de Pirates de Catalunya també mostra satisfacció per un acord basat en els valors comuns dels signants.en destaca “la transparència, la participació ciutadana i el compromís amb el desenvolupament sostenible”.