Dos anys de presó i una multa de més de 300.000 euros per l'acusat d'estafar una empresa a Tarragona

Dos anys de presó i una multa de 310.000 euros per l'acusat d'. Aquest és l'acord de conformitat assolit aquest dilluns entre la Fiscalia de Tarragona, les defenses i l'acusació particular. El fiscal demanava inicialment una pena de vuit anys de presó i una multa de més d'un milió d'euros per un delicte continuat d'estafa amb falsedat en document mercantil i un altre de blanqueig de capitals a l'acusat, la seva dona i filla, que eren sòcies fundadores de la mercantil. L'home va simular operacions fictícies de compra i introduïa en el sistema informàtic albarans falsos. El ministeri públic ha mantingut la responsabilitat civil de 210.000 euros.Segons l'escrit d'acusació del fiscal, l'acusat va aprofitar la seva posició dea l'empresa perjudicada per simular operacions fictícies de comprar, falsejar albarans i per autoritzar "nombrosos" pagaments a favor d'una societat que va adquirir l'any 2006. L'home era l'únic administrador d'aquesta mercantil. A conseqüència d'aquestes actuacions, indica el ministeri públic, l'investigat va causar un perjudici econòmic de 210.666,70 euros, dels quals són imputables 148.333.06 -per les operacions fetes a partir de l'octubre de 2010.Els diners estafats es van ingressar en comptes corrents de l'acusat, que compartia llavors amb l'esposa i la filla de tots dos. Ambdues figuren com a sòcies fundadores de la societat amb la qual ha estafat i blanquejat capitals. Per això, el fiscal també sol·licitava vuit anys de presó i la multa 1.014.665 euros per a les dues dones. Finalment, s'ha acordat que l'exdona i filla no tinguin la pena de presó i només hauran de pagar la multa.