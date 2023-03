Torredembarra trasllada la biblioteca de Baix a Mar a un nou emplaçament

La zona de Baix a Mar, a, estrenarà biblioteca pels volts de. La, ubicada des del 2001 a l'antic edifici del Pes, es traslladarà al local de propietat municipal del carrer del Carreró. Aquest matí s'ha presentat el projecte de la Biblioteca de Baix a Mar. L'alcalde,, ha comentat que Baix a Mar "necessitava disposar d'un equipament amb un millor servei per als veïns i les veïnes, un equipament de referència per al barri".Per aquest motiu, ja es va decidir millorar l'accessibilitat del local amb les obres consistents en la ubicació d'una rampa d'accés al carrer del Carreró i un bany adaptat, amb una inversió de 13.221,53 euros l'any 2021 per a la qual es va comptar amb una subvenció de la Generalitat de 9.062,90 euros. El 2022 es va dur a terme la instal·lació del sistema de climatització amb un cost de 10.587,50 i una subvenció de la Diputació de Tarragona per a equipaments municipals de 7.411,25 euros.La regidora d'Educació i Biblioteca,, ha explicat que ara s'ubicaran prestatgeries perimetrals i es farà servir el mobiliari de la biblioplatja per obrir el servei a l'abril i, dins d'aquests 2023 s'estrenarà nova il·luminació i cortines, amb una inversió de 20.000 euros. L'any vinent, ja s'instal·larà el nou mobiliari fins a completar el projecte d'interiorisme que ha realitzat, amb una nova inversió de 10.000 euros.Es tracta d'un disseny en un espai molt diàfan que permet transformar-lo segons les activitats que s'hi hagin de desenvolupar i donar servei a tots el públics creant diferents espais. A més, es donarà personalitat al local amb decoració temàtica com ara eines marineres utilitzades al barri, imatges de gent de Baix a Mar i una caseta de bany de fa un segle, entre d'altres. També ha comentat que es treballarà perquè la Biblioteca de Baix a Mar pugui tenir un horari més ampli d'atenció al públic.Al seu torn, la directora de laha explicat que el fons de la nova Biblioteca de Baix a Mar s'especialitzarà en temes mariners, amb uns 2.000 exemplars entre els ja existents i altres que s'han adquirit amb una subvenció de 1.700 euros del fons Next Generation. Al mateix temps, contínuament s'exposaran llibres amb les novetats del moment i també es podrà gaudir del servei de préstec d'altres exemplars sense haver de desplaçar-se a la Biblioteca Mestra Maria Antònia.Properament, es mantindrà una reunió amb l'Associació de Veïns Sant Joan de Baix a Mar per explicar-los el projecte i rebre suggeriments. També es durà a terme aquest dissabte, 18 de març, un acte públic obert a la ciutadania. A les 11 del matí, es presentarà el projecte d'interiorisme realitzat per Àngela Pijuan i a les 12 del migdia, sessió de contes infantils amb Agus Farré. Reserves al 667 17 12 91.La posada en marxa d'aquest projecte arriba en el moment de celebració dels 15 anys, aquest 16 de març, de l'obertura de la Biblioteca Mestra Maria Antònia.