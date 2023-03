El PSC reclama que la Generalitat inverteixi en els habitatges socials de Campclar

El candidat dela l’alcaldia,, després de diferents reunions amb entitats del Tercer Sector, ha afirmat que "Tarragona està patint una manca importantíssima d’habitatge social", una competència que també pertoca a laa través de l’(ACH), però de la que "històricament se n’ha desentès".“A part de no invertir en habitatge social, l’ACH ni tan sols manté en condicions mínimes els pocs pisos dels quals és propietària. Un lamentable exemple el trobem al barri de Campclar, on l’any 2020 es va haver d’intervenir perquè 204 habitatges propietat de l’ACH portaven més de 9 mesos sense gas. 12 escales que mostren un estat de deteriorament i una falta d’inversió vergonyosa que fan perdre la mínima credibilitat que el govern de la Generalitat pugui tindre en matèria d’habitatge”, destaquen.Viñuales ha reclamat que elinsti als companys del seu partit al govern català, que pressionin perquè es trobi una "solució immediata" a la situació "intolerable" en què es troben els pisos socials de l’ACH a Campclar. “Des del món local,, a qui calgui, allò que sigui necessari per Tarragona, encara que sigui a governs del nostre propi color polític. Ara toca moure fitxa al govern municipal, perquè pressioni a la Generalitat per trobar una solució immediata per revertir la situació lamentable en què es troben aquests pisos dels barris de Ponent”.El candidat socialista ha contraposat aquesta situació amb l’anunci de fa unes setmanes de la ministra de Transports,, d'unaper construir 126 nous habitatges de protecció oficial al futur barri del PP-10: “Des del PSC, defensem que la línia que s’ha de treballar entre administracions és la del diàleg i la cooperació, com s’ha produït amb el govern d’Espanya”.A més, Viñuales ha volgut recordar que Ricomà volia aturar aquest projecte, però "per sort" els tràmits ja estaven iniciats i les obres d’urbanització han pogut dur-se a terme amb els terminis previstos. El PSC ha proposat que d’aquests nous blocs de protecció oficial es reservi una part específica per a les persones amb capacitats diverses: “La manca d’habitatge es torna especialment crítica per a les persones amb capacitats diverses, per això, dels pisos que es destinin a habitatge social, volem reservar-ne una part específica per a pisos adaptats. Promoure la seva independència i l’accessibilitat en igualtat de condicions a un habitatge digne és bàsic en un estat del benestar”, conclou.