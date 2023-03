El comitè del servei de neteja de Tarragona es fa enrere i desconvoca la vaga

Finalment no hi haurà vaga per Setmana Santa. El comitè d'empresa de(FCC) a Tarragona havia anunciat la convocatòria per als dies 5, 6, 7, 8 i 9 d'abril , coincidint amb els dies festius. En un comunicat, el comitè reconeix haver-se reunit amb "forces polítiques, entitats cíviques, associacions empresarials i possibles empreses ofertants" en el nou contracte del servei de neteja municipal. I tot i coincidir en l'anàlisi que l'actual estructura de costos "n", també s'apunta a les conseqüències que podria tenir una vaga d'aquestes característiques."Se'ns ha transmès, per part de les forces polítiques, que en qualsevol cas", diuen en el comunicat.Tot i que el comitè no revela amb quines forces polítiques s'hauria reunit, elés una de les formacions que ha prestat un major suport públic a, president del comitè. En aquest mateix sentit, darrerament -encara dins de l'oposició- Ciutadans s'havia desmarcat de la línia socialista i havia donat suport al govern en la contracta de la brossa. Mentrestant, en el comunicat emès per la UGT, sindicat majoritari, s'assegura que "denunciem com a incomprensible la negativa a negociar una sortida acordada a aquest conflicte que ha mantingut el govern de Ricomà". A més, afegeixen que "des del mateix entorn de Ricomà i Fortuny s'ha orquestrat una".