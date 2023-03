A presó cinc membres d'un grup que cultivava plantacions de marihuana als Pallaresos

Elsvan detenir el passat 9 de març cinc persones -quatre homes i una dona- d'entre 24 i 42 anys, pels presumptes delictes de. La investigació es va iniciar a mitjans del passat mes de novembre quan els mossos van tenir coneixement que hi havia connexió entre una nau industrial en desús delsi en un xalet d'una urbanització tarragonina on s'estava cultivantDe la investigació es desprèn que els caps de l'organització, tres dels detinguts, vivien endes d'on supervisaven discretament amb visites esporàdiques les dues plantacions. En cadascuna de les plantacions hi havia un altre membre de l'organització que feia tasques dei no li estava permès sortir del recinte assignat per evitar aixecar sospites amb el veïnat.Aquests tenien cura de la plantació i la seva principal comesa era la de construir les estances, modificar l'estructura dels immobles, fer el seguiment i control del creixement de les plantes amb els corresponents, recol·lectar i pesar la droga així com vigilar la droga davant possibles robatoris.En aquest sentit, els caps d'aquesta activitat criminal van llogar el xalet i la nau industrial i van utilitzar identitats falses iamb el desconeixement dels legítims propietaris. Per tot això, durant la matinada de dijous passat, agents de la Unitat d'Investigació van realitzar quatre entrades i perquisicions simultànies en els immobles vinculats a l'organització.En els dos domicilis investigats del Baix Penedès van detenir tres persones, dos homes i una dona, i van comissar. En l'entrada i escorcoll en els dos punts de cultiu van localitzar un total deen avançat estat de floració, 6 compressors d'aire condicionat, 200 focus amb les respectives làmpades, 206 transformadors, 60 ventiladors, 26 filtres d'aire, material de pesatge i embalatge, diversos aparells de telefonia i documentació personal.Un cop finalitzades les dues entrades, tècnics de l'empresa de subministrament van interrompre el subministrament elèctric que estava connectat de manera fraudulenta. Els cinc detinguts van passar dissabte a disposició judicial i el jutge va decretar per tots ells el seu ingrés a presó.