El FICVI de Vila-seca obre inscripcions per a la vuitena edició, que se celebrarà a mitjan octubre

El(FICVI) ha obert aquest cap de setmana el període d'inscripció a la vuitena edició del certamen, que se celebrarà del 13 al 22 d'octubre. Elconsta de la secció oficial i la secció in situ. A la secció oficial hi ha dues categories –ficció i animació– amb vuit guardons en total: el premi a millor curtmetratge de ficció internacional, el premi ade ficció nacional, el premi a millorinternacional, el premi jove al millor curtmetratge, el premi del públic, el premi in situ, rl premi d'honor a la trajectòria i elSegons ha informat l'organització, la secció in situ es convocarà més endavant i pretén convertir la localitat tarragonina en un gran plató on enregistrar un curtmetratge de no més de tres minuts de durada, fent servir localitzacions de Vila-seca i uns elements sorpresa entregats per la direcció del festival just abans de començar el concurs.El FICVI d'aquest 2023 tornarà a fer-se al Celler de Vila-seca (Tarragonès), que té consideració de bé cultural d'interès local i data de l'any 1919. El 2022 va projectar 44 films i això va convertir-la en l'edició amb més inscrits.