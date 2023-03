JARC demana a la subdelegació del Govern espanyol a Tarragona un pla per salvar l'apicultura

L'organització(JARC) ha presentat a ladel govern espanyol aun manifest que recull mesures de suport per salvar al sector apícola. Les accions se centren en les pèrdues de producció i l'augment dels seus costos, especialment el de combustible.L'associació reclamaprofessionals per la pèrdua constant de rendibilitat causada pels efectes del canvi climàtic i l'aparició d'altres insectes al·lòctons com l', la varroa i la. També demanen més inversió en recerca per combatre aquestes espècies, control i transparència en l'etiquetatge per garantir la procedència i qualitat de la mel, així com mesures de suport econòmic.