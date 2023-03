Les denúncies per agressió a metges augmenten un 35% en l'últim any a Tarragona

La denúncia com a eina fonamental

Les denúncies perhan augmentat un 35% en l'últim any a la demarcació, segons ha informat el(COMT). Mentre que el 2021 es van denunciar 145 atacs, l'any passat van ser 196. D'aquests,L'continua sent el lloc on més agressions es produeixen, amb un total de 95 casos, seguit de l'àmbit hospitalari, amb 74.. Segons el COMT, les discrepàncies amb l'atenció mèdica son la principal causa d'agressió. Els professionals sanitaris reben, en la majoria dels casos,, tot i que l'any passat 29 professionals també van patirEls professionals menors de 35 anys son el col·lectiu que més pateixen aquestes agressions. El secretari del COMT, Manuel Carasol, considera que hi ha una "vulnerabilitat del metge jove" i, sobretot, de les metgesses amb 48 agressions del total de 70 que s'han registrat en aquesta franja d'edat.Carasol també ha detallat quines podrien ser les causes que han portat als usuaris ha atacar a aquests professionals sanitaris durant el 2022 i les divideix en dos blocs. Per una banda, la transformació de la relació entre el metge i el pacient provocada per una pèrdua de la qualitat del servei o per un tracte més fred a causa del temps limitat de les consultes. D'altra banda, també s'atribueix l'augment de les agressions a causes estructurals i organitzatives com la falta de personal i la inestabilitat de les plantilles, la massificació de les visites o la pressió que viuen els pacient envers la situació socioeconòmica actual.En la seva intervenció, el president del COMT, Sergi Boada, ha instat als professionals a denunciar qualsevol agressió que puguin patir, ja que "si no es fa visible el problema, no es poden posar solucions".Boada també ha reflexionat sobre el nombre d'agressions a l'alça que es registren a la demarcació de Tarragona i ha lamentat que la resta de comunitats no recullin les dades d'una manera "exhaustiva" com sí que considera que ho fa el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. "No podem comparar aquestes dades amb altres col·legis o amb altres comunitats", ha matisat Boada, qui defensa que el col·legi de Tarragona fa la feina ben feta i el fet que la resta no ho faci, no ens els pot penalitzar. "Si aquí recollim unes 200 denúncies, col·legis com els de Barcelona o Madrid n'haurien de recollir unes 2.000", ha criticat Boada.Durant la jornada també ha intervingut el caporal de la URPAC de la regió Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, Jordi Pedret, qui ha donat una sèrie de consells per frenar les agressions envers els sanitaris. Entre altres qüestions, Pedret ha explicat que el més important és mantenir una postura relaxada, fugir de moments tensos i demanar ajuda a un company.També ha recordat que la majoria dels atacs es produeixen en consultes programades i ha recomanat al sector que s'anticipin. "Si es preveu que la visita pot ser complicada, parlem, anticipem-nos a aquesta agressió", ha explicat Pedret, assegurant que els Mossos d'Esquadra podrien entrar a la consulta "si fos necessari".Finalment, el fiscal Carlos Domínguez ha exposat alguns casos, en què l'agressió a un metge ha arribat als jutjats. Domínguez també ha demanat als metges que denunciïn qualsevol tipus d'agressió, ja que no és necessari que sigui un atac físic per esdevenir un delicte. "Durant la meva experiència, m'he adonat que hi ha persones que consideren que empènyer o donar una bufeta a algú no té cap tipus de rellevància", ha afirmat Domínguez, qui ha remarcat que "no és necessari que es produeixi una lesió per esdevenir delicte".