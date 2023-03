Lidl invertirà 13 milions en un magatzem a Constantí

La cadena de supermercatsposarà en marxa unaprovisional aper poder atendre temporalment les seves necessitats operatives al nord-est de la península Ibèrica mentre no es construeix el futur centre logístic al municipi.L'equipament, que entrarà en funcionament a, tindrà quatre mòduls d'emmagatzematge en una superfície total de 40.000 metres quadrats així com mig centenar de molls de càrrega. Estarà situat a pocs quilòmetres de la futura plataforma logística. La inversió prevista per la companyia en l'adequació de l'espai és de. L'operació d'arrendament s'ha concretat en règim de leasing ambSegons Lidl, la posada en marxa del magatzem suposarà a mitjà termini la contractació de personal que, un cop construït el futur centre, traslladarà allí la seva activitat de forma definitiva. La companyia va adquirir l'any passat una parcel·la de 185.000 metres quadrats al municipi per ubicar-hi la seva central logística.