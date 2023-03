Detingut un home a Salou per robar la bossa de mà a una dona a la sortida d'una discoteca

Elsvan detenir dijous a les sis de la matinada un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència després de fer una estrebada a una dona que sortia d'una discoteca de. Els agents van rebre l'avís que hi havia una baralla entre dues persones a les portes d'una discoteca i van adreçar-se ràpidament al lloc.Quan estaven arribant, un dels agents va veure un home corrents que provenia del lloc de la baralla i el van voler aturat per saber perquè fugia del lloc. L'home no va fer cas a les indicacions de la policia i va fugir corrents en direcció contrària al temps que llençava una bossa de mà negra que portava a les mans. Llavors, els agents van sortir darrera d'ell per aturar-lo.Mentre els agents identificaven l'home, un dels mossos va trobar a les portes de la discoteca una dona que demanava ajuda ja que li acabaven de robar la bossa de mà. Segons la víctima, acabava de sortir de la discoteca i quan es disposava a pujar al seu vehicle havia notat com algú li estirava fortament de la bossa de mà i l'havia fet caure a terra. Davant d'això, els mossos li van mostrar la bossa de mà que l'home retingut havia llençat a terra i la dona la va reconèixer com a seva. De fet, a l'interior hi havia la seva documentació i diners en efectiu.Els agents van detenir l'home com a presumpte autor de l'estrebada. El detingut ha passat aquest matí de divendres a disposició del