Dídac Nadal anuncia definitivament que no es presentarà a les eleccions

El portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona,, no es tornarà a presentar a les. Ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa, en què ha assegurat estar "sorprès per tanta inquietud". L'actual president de l'empresa de Mercats i regidor de l'àrea de Comerç de l'afirma que no farà campanya per cap dels partits que concorrin als comicis, si bé ha reconegut que a dia d'avui votaria el, la formació que va abandonar ara fa tres anys arran del trencament amb"En política ja he complert un cicle", ha dit Nadal, quii un any més tard va ser escollit cap de llista de. La decisió, ha dit, ja estava presa des de feia temps, però el fet que l'anunci pogués dificultar el desenvolupament de les seves responsabilitats polítiques ha fet que retardés l'anunci definitiu. Motius "polítics, professionals i personals" l'han dut a plantejar-se no continuar, en uni "de vegades ridícul" en l'àmbit local.De cara al proper mandat, el regidor ha manifestat el seu desig d'eliminar la "representació institucional" que exerceixen els polítics "el 50% del temps" quan "la feina no es fa sola". Durant la roda de premsa s'ha fet acompanyar pel seu equip a l', però no hi eren cap de les dues regidores del grup, amb qui segons ha dit hi té una "bona" relació., encarregada de l'àrea de Seguretat, ja ha fet pública la seva intenció d'abandonar la política, mentre que d'no se'n coneix el seu futur polític.Gran part de la seva compareixença s'ha centrat a comentar l'estat de la política de partits actual. Crític amb el paper dels partits i la política "encotillada", Nadal tan sols ha plantejat un penediment respecte a la seva acció, en relació al pacte de 2021 entre ERC, Junts i la CUP. "En aquell moment", ha dit el regidor, gairebé dos anys després que En Comú Podem marxés de l'executiu.D'aquesta manera s'acaben els rumors sobre el futur polític del, sobre el qual s'havia especulat que crearia al voltant seu una plataforma independent. L'actual regidor tornarà a la seva feina d'advocat mentre el seu espai polític continua dividit, d'una banda amb una llista de Junts liderada peri de l'altra una candidatura del PDeCAT encara per concretar.