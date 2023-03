Tarragona consolida el projecte Dinar en companyia per combatre l'aïllament de la gent gran

752 àpats oferts en només dos mesos

Després de l'èxit de la prova pilot engegada el passat mes de juny, el projectes'ha consolidat a la ciutat dei, actualment, la iniciativa rep, de dilluns a divendres, a la llar municipal de gent gran de. Es tracta del projecte impulsat per l'(IMSST) i l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament de Tarragona per combatre l'aïllament social entre la gent gran.Des que es va posar en marxa la prova pilot, el passat mes de juny, fins a finals del 2022, el projecte Dinar en Companyia va oferir un total de 1.617 àpats a la llar municipal de gent gran de Sant Salvador. Durant aquests mesos, el projecte va acollir un total de 62 persones grans, la mitjana d'edat de les quals va ser de 74 anys. Les dues persones de més edat tenien, ambdós, 91 anys.Davant la bona acollida de la iniciativa, la consellera de Gent Gran,; i la consellera de Serveis Socials,, han explicat aquest dimarts la continuació del projecte mitjançant un conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Tarragona i l'associació socioeducativa Joventut i Vida, entitat que gestiona el menjador social de. Mitjançant aquest conveni, el servei continua aquest any 2023 a la llar municipal de gent gran de Sant Salvador i, tal com ha anunciat avui mateix la consellera López, "fruit de l'èxit, en breu expandirem el projecte a la llar de zona centre"."Dinar en companyia va molt més enllà d'oferir un àpat en una llar. Mitjançant aquest projecte combatem la soledat no volguda i l'aïllament social que poden patir les persones grans, potenciem un envelliment actiu i saludable, facilitant un espai de relació per afavorir vincles d'amistat i connexió amb la comunitat", ha manifestat López, que ha agraït la feina del personal tècnic de Gent Gran Activa, de Dependències i de l'"per fer possible la continuïtat d'aquest projecte tan valuós per la gent gran de la ciutat i del qual avui queda palesa el seu gran èxit".En aquest sentit, la consellera també ha fet un "especial agraïment" a la presidenta de la llar municipal de Gent Gran de Sant Salvador,. "Ella és l'ànima d'aquesta llar i també del projecte Dinar en Companyia, sense el seu entusiasme i voluntat, els àpats diaris d'aquesta gent gran no serien possibles", ha subratllat.Tot i no poder assistir a la presentació d'aquest dijous per motius de salut, Marín ha explicat, via telefònica, que tots els usuaris i usuàries de la iniciativa "estan molt contents de poder dinar amb companyia". "La gran majoria d'aquestes persones viuen soles i venir a dinar és una gran motivació per sortir de casa i trobar-se amb altra gent amb qui ara també queden per fer altres activitats com ara anar a caminar", ha manifestat.Per la seva banda, la consellera Solé ha destacat que els darrers mesos han evidenciat que el projecte Dinar en Companyia "està ajudant a moltes persones a incrementar la interacció social i l'autonomia personal". "Més enllà de proporcionar una alimentació equilibrada, la iniciativa ofereix un espai de contacte diari amb iguals, una vinculació amb la comunitat i té una vocació d'acompanyament i dignificació que no podem deixar enrere", ha manifestat la consellera de Serveis Socials, que ha recordat un dels principals objectius del projecte: "Combatre la solitud i la vulnerabilitat d'un col·lectiu especialment colpejat per la pandèmia i per la crisi econòmica i social".Solé també s'ha mostrat satisfeta per la consolidació del servei a partir del nou conveni entre l'IMSST i Joventut i Vida i ha agraït "la gran tasca que des de l'associació socioeducativa s'està duent a terme"., responsable del projecte per part de l'Associació Socioeducativa Joventut i Vida, ha valorat de "totalment exitós" el projecte fins a data d'avui. "Àpats en companyia no només alimenta persones sinó ànimes. Es tracta d'un avenç de la ciutat en aquest àmbit molt beneficiós i necessari". Finalment,, directora de l'Associació Socioeducativa Joventut i Vida, ha agraït a l'Ajuntament de Tarragona la confiança i ha celebrat "la voluntat de seguir endavant amb aquest projecte per a persones grans que han de ser la nostra prioritat – i ha conclòs – És vital que les atenguem i acompanyem".Les dades dels primers mesos d'aquest 2023 també evidencien l'èxit de la iniciativa: Entre els mesos de gener i febrer s'han ofert, a la mateixa llar de Sant Salvador, un total de 752 àpats, acollint entre 17 i 26 persones cada dia, de dilluns a divendres.Les persones grans que desitgen dinar en companyia poden fer la sol·licitud general a l'OMAC. Han d'estar empadronades a Tarragona, tenir més de 65 anys, i tenen prioritat les persones de més edat. El servei està adreçat a persones autònomes i sense impediments per poder relacionar-se amb l'entorn. El dinar casolà elaborat diàriament se serveix en una taula compartida de dilluns a divendres no festius i l'horari és de 13 h a 15 h. Les persones que ho desitgen, després de dinar, poden quedar-se a la llar a fer activitats, fer cafè tot xerrant o veure la televisió. S'estableix un preu social reduït de 4,5 € per àpat.