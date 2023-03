Renfe desmenteix que els trens AVE deixin de passar per l'estació del Camp de Tarragona

Les declaracions de Raül Blanco, nou president de Renfe, sobre una possible retirada de les parades d'AVE a Lleida i el Camp de Tarragona no eren del tot certes. Així ho asseguren fonts de la companyia, que desmenteixen aquest extrem. Ara mateix,es troba en plena reconfiguració del servei, donat que l'aparició d'els ha pres part del mercat ferroviari d'alta velocitat. Però detallen que no només tots els trens low cost,, pararan a les estacions dei el, sinó que també es mantindrà l'oferta existent.Amb la nova estratègia de trajectes, Renfe vol incrementar el nombre de serveis entre, si bé encara es desconeix quan es podria posar en marxa.