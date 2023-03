Mig miler de persones clamen pel feminisme a Tarragona

Mig miler de persones s'han manifestat aquest dimecres al vespre aper reivindicar la lluita feminista en el. La marxa ha arrencat a la Imperial Tàrraco i ha recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a la plaça de la Font. Les manifestants han clamat proclames en contra el patriarcat i a favor del feminisme."Volem ser lliures, encara queda molt per fer", ha afirmat la Samira, una de les participants. Els convocants de la protesta, la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat, han assegurat que l'han organitzat per "sumar" i perquè les dones "alcin la veu" per assolir la igualtat. Des de la Plataforma 8-M del Camp han lamentat que hagin organitzat una acció alternativa a la del matí.