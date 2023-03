El transfeminisme i la precarietat protagonitzen el 8‑M de Tarragona

La marxa camina per la plaça Imperial Tarraco amb el crit de "No és no" pic.twitter.com/Z9cqeu7APf — NacióTarragona (@naciotarragona) March 8, 2023

Durant la marxa s'han fet diverses aturades lligades amb reivindicacions com ara l'oposició al Hard Rock. Foto: Josep M. Llauradó

" ha estat segurament el crit més repetit aquest dimecres 8 de març en la convocatòria de la. Els col·lectius i sindicats anticapitalistes s'havien citat a les 12 del migdia a lai especialment a l'inici de la marxa han arribat a acollir. L'acte ha finalitzat a l'interior de l'edifici del, on han escenificat el "trencament" amb l'Ajuntament de Tarragona per haver-los contraprogramat.Tot plegat ha començat d'hora. Diversos carrers del centre de la ciutat s'aixecaven ambi cridant a la vaga general registrada pels sindicats, amb el suport de lai la. L'afectació de la vaga a simple vista ha estat escassa, a Tarragona, donat el trànsit de vehicles i els comerços oberts. Tot i amb això, la concurrència a la manifestació ha estat notòria: des d'un quart d'hora abans de les 12 del migdia ja s'aplegaven centenars de persones en diferents punts de la plaça Imperial Tàrraco. Han coincidit dues cites: les delsi la plataforma 8-M, que en el seu inici han confluït sense incidents.Unformat íntegrament per dones i la lectura del manifest ha estat el tret de sortida d'una marxa que ha tingut prop d'una desena d'aturades i que s'ha allargat durant aproximadament dues hores. La(PAH) ha estat la primera a protagonitzar-ne una, lamentant que la pobresa habitacional és sovint patida per dones. En abandonar el carrer Prat de la Riba i enfilar pel carrer Gasòmetre,i han evitat així que es passés per la seu de. La plataforma tenia programada una acció, doncs, que han hagut de fer a l'alçada del Fòrum de la Colònia., a l'estil del col·lectiu FEMEN. L'acció s'ha produït poca estona abans d'entrar a la plaça Corsini, i després de passar pel costat del Mercat Central han començat a enfilar per la Rambla Nova. A la Font del Centenari, la següent aturada assenyalavai el projecte de. En aquest punt, la plataforma contrària ha llegit un manifest assenyalant que les dones solen copar la majoria dels llocs de treball del sector turístic, tradicionalment associats a la precarietat.Durant el recorregut, diverses persones s'han dedicat a pintar terra i parets amb els lemes de la manifestació, així com. Les aturades per reivindicar aspectes concrets de la lluita feminista continuaven i a l'alçada de l'OMAC, de l'Ajuntament de Tarragona, eli lahan recordat la importància de les seves lluites. Però encara faltaven tres aturades més: la dels, que han criticat a més la no convocatòria de la vaga per part de CCOO i UGT; la del col·lectiu, que ha fet proclames contra les; i finalment el, que ha animat a tothom a manifestar-se el dia 30 de març i ha denunciat laQuan semblava que la marxa arribava a la seva destinació, a la plaça de la Font, la capçalera de la manifestació ha decidit seguir avançant cap a l'interior del Palau Municipal, tot i la resistència del personal funcionari., on la plataforma ha denunciat que la regidoria de Feminismes de l'Ajuntament havia convocat un acte aquest vespre per, contraprogramant així la seva agenda d'activitats. Amb crits contra el masclisme, la manifestació s'ha desconvocat des de l'interior de l'Ajuntament.